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فن

غادة عبد الرازق عن موكب المومياوات الملكية: مصريات ونفتخر

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:19 ص
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
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ندى فكري
نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صور من موكب نقل المومياوات الملكية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت غادة علي الصور قائلة :"  لو لم اكن #مصريات_ونفتخر #مصر الحضارة والتاريخ #العظمة والشموخ #تحيا_مصر #فخر مصر #الرئيس_السيسي #حماك الله لمصر والوطن "

وانطلق الموكب مع غروب شمس أمس، واستغرق الموكب ما بين من 40 دقيقة إلى 45 دقيقة، للوصول من المتحف المصري إلى متحف الحضارة.

و تمت إزاحة الستار عن الكباش التي تتوسط الميدان، وإضاءتها مع المسلة وجميع عمارات وواجهات الميدان، كما اطلقت  إطلاق أعيرة نارية عند انطلاق الموكب تحيةً للملوك العظماء، ومر الموكب في مسيرته عبر كورنيش النيل وسور مجرى العيون، وتقدمته خيول وعجلات حربية، بالإضافة إلى استعراضات فنية، بمشاركة مجموعة من مشاهير الفنانين.

وحظى الموكب بتغطية إعلامية خاصة، حيث تم شراء مساحات إعلانية في البلاد العربية والأوروبية، وتأكد حضور عدد من كبار الشخصيات الدولية، فضلًا عن نقل 400 قناة تليفزيونية  للحدث، نصفها قنوات عالمية.
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