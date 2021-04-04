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رياضة

عمرو وهبي عن موكب المومياوات الملكي: إحنا نقدر.. شكرا ياريس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:51 ص
عمرو وهبي
عمرو وهبي
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يسرى غازى
وجه عمرو وهبي المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين الراعية لاتحاد الكرة الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد خروج تنظيم موكب انتقال المومياوات الملكي أمس السبت فى أبهى صوره.

وقال المدير التنفيذي لشركة بريزنتيشين فى تصريحات له: هو إحنا جوانا كل ده...طب احنا كنا فين طول السنين اللى فاتوا... أشكرك ياريس انك قدرت تطلع كل الحاجات دى... يارب نكمل كده فى كل حاجة...بجد احنا نقدر.

يذكر أن مصر نظمت أمس السبت احتفالية عالمية تليق بحجم وقيمة المومياوات الملكية التي تقوم مصر بنقلها إلى متحف الحضارة، وبأعظم حضارة شهدتها البشرية، وشارك فى هذا الاحتفال الرئيس عبد الفتح السيسي ووزير الاثار المصرى خالد عناني و عدد كبير من فنانين مصر من بينهم كريم عبد العزيز وأحمد عز واحمد حلمى واحمد السقا ومنى زكى ويسرا وهند صبرى وخالد النبوى وامينة خليل وآسر ياسين وحسين فهمى .

وبدأ الاحتفال بفيلم تسجيلي بعنوان «مصر الحضارة» بمشاركة الفنان خالد النبوي،وذلك بعد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لمتحف الحضارة بالفسطاط، واستماعه لشرحًا تفصيليًا لمتحويات المتحف، وبعد ذلك قامت الفرق الاستعراضية باستعراضات أمام عدد من الأماكن الأثرية الهامة، من أمام المتحف الكبير، سفح الاهرامات، معبد حتشبسوت، ومعبد الدير البحري بالأقصرعلى الانغام الفرعونية القديمة.

ومن ثم بدأت المومياوات الملكية رحلتها الذهبية نحو متحف الحضارة بالفسطاط على العجلات الحربية، ومر الموكب الملكي بميدان التحرير وسط إضاءات مبهرة للمسلة والكباش الأربعة، وعزفت الموسيقات العسكرية مقطوعات رائعة احتفالًا بهم.
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