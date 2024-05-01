البورصة تربح 44 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، أول شهر مايو، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 44 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.718 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 25270 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.72% ليغلق عند مستوى 30796 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 10879 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 5670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 8117 نقطة.