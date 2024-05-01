سمير محمود عثمان: بعض المدربين يحملون التحكيم سبب خسارتهم للمباريات

كشف سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمى، عن أن بعض الحكام يتأثرون بهجوم رواد التواصل الاجتماعي، ويرغبون فى الرد على ذلك الأمر، لافتا إلى أن هناك مدربي أندية يحملون خسارتهم المباريات للتحكيم، ولا يعترفون بأخطائهم الفنية.

وأضاف سمير محمود عثمان، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج “10 و10” مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7، قائلاً "بعض الحكام بتزعل منى عشان بقول الحقيقة، وبنتقد فى مصلحة الحكم حيث لابد أن يهتم بقراراته داخل الملعب فقط ولا ينظر لأحد".

وتابع سمير محمود عثمان " لابد أن يعتذر البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام للحكم محمود عاشور ويعتذر للشعب المصرى كله حيث لم يسند اى مباراة له منذ سنه كحكم للساحة وهل هذا طبيعى ".