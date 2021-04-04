معرفناش نغمض عنينا .. لميس سلامة : مصر أبهرت العالم بموكب المومياوات الملكية

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة المصرية أبهرت العالم ب موكب المومياوات الملكية الفرعونية مؤكدة فخر الشعب المصرى بانتمائه لهذا الوطن .





وهنأت " سلامة " ، خلال تقديم حلقتها اليوم الأحد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، الشعب المصرى والقيادة السياسية وكل من ساهم في الخروج بهذا الشكل العظيم المبهر الخاطف للأنظار ..





وأكدت أن الحدث العظيم فخر كبير للمصريين معقبة " مكناش حتى قادرين نغمض عنينا علشان ميفوتناش حاجة من هذا الحدث العظيم تحيا مصر الف مرة بخروج هذا الحدث بشكل عظيم ..





وقد شهدت مصر أمس السبت حدث عظيم من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة ب الفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية .



