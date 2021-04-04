ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معرفناش نغمض عنينا .. لميس سلامة : مصر أبهرت العالم بموكب المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:50 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرين عادل
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الدولة المصرية أبهرت العالم ب موكب المومياوات الملكية الفرعونية مؤكدة فخر الشعب المصرى بانتمائه لهذا الوطن . 

وهنأت " سلامة " ، خلال تقديم حلقتها اليوم الأحد ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، الشعب المصرى والقيادة السياسية وكل من ساهم في الخروج بهذا الشكل العظيم المبهر الخاطف للأنظار .. 

وأكدت أن الحدث العظيم فخر كبير للمصريين معقبة " مكناش حتى قادرين نغمض عنينا علشان ميفوتناش حاجة من هذا الحدث العظيم تحيا مصر الف مرة بخروج هذا الحدث بشكل عظيم .. 

وقد شهدت مصر أمس السبت حدث عظيم من نوع خاص بنقل 22 مومياء فرعونية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة ب الفسطاط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير السياحة والآثار وعدد كبير من الوفود العربية والعالمية وتغطية 500 محطة إعلامية عربية ودولية . 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل أيام من الحدث العظيم.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمواطنين

قبل الانطلاق بـ 24 ساعة .. كل ما تريد معرفته عن موكب المومياوات الملكية

الأزهري مشيدا باستعدادات نقل المومياوات: الحضارة ولدت هنا

وزيرة التعاون الدولي عن موكب المومياوات: لحظة فخر حقيقي وسعادة في تاريخ مصر

كريم عبد العزيز وأحمد السقا ومنى زكى ويسرا يتألقون فى حفل المومياوات الملكية

#موكب_المومياوات_الملكية يتصدر تريند رقم ١ بالعالم .. ومغردون : العالم يعاني ومصر تنهض

ترشيحاتنا

إلهام شاهين لـ صدى البلد: ردود الأفعال على حتة منى أثرت فيا .. وأشجع دراما الـ 5 حلقات

شاهد .. تشابه كبير بين العازفة رضوى البحيري وملكة فرعونية بـ موكب المومياوات

بيان عاجل لـ سلطنة عمان بشأن الأردن

الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح

هل تصح صلاة المرأة بالنقاب أم يشترط رفعه عن الوجه ؟

سعر الدولار اليوم 4-4-2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها في حفل موكب نقل المومياوات... 10 صور تكشف عن أناقة فساتين يسرا

بعد حادثة كلبي ليدي جاجا.. سرقة كلب أليف بسعر خيالي تحت تهديد السلاح

هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين؟ اعرف الحقيقة