مواد البناء: 250 شركة بالقطاع تشارك في مبادرة حياة كريمة

أعلن الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات،أن عدد الشركات التي سجلت فى مبادرة حياة كريمة بقطاع مواد البناء تصل إلى نحو 250 شركة.





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وأضاف الدسوقي أن هناك عدد من الشركات التي بدأت بالفعل في التوريد، منوها بأن المبادرة ساهمت في تحريك السوق الأمر الذي أدى لرفع القدرات الإنتاجية للمصانع وأن تعمل بطاقتها القصوى.

وفيما يتعلق بشعبة المواد العازلة، ذكر الدسوقي أن الشعبة عملت الفترة الماضية على الانتهاء من استراتيجية تنمية المواد العازلة، والتي تستهدف تحويل مصر لمركز لصناعة وتجارة المواد العازلة، وجذب استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية.