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مطالب برلمانية بانشاء منصات استثمارية إلكترونية.. نواب: تعمل على جذب أكبر عدد من المستثمرين.. وزيادة المناطق الحرة تدعم المشروعات الصغيرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 10:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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سماح أنور
  • برلمانية تطالب بحملة تسويقية للضمانات والمزايا ‎المقدمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة 
  • ‎برلماني: التجارة الإلكترونية مكاسبها بالمليارات ويجب إدراجها ضمن خطة الااستثمار 
  • ‎برلماني: الدولة وفرت أراضي استثمارية مرفقة ولدينا المناخ الجيد لجذب المستثمرين


‎قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سلسلة القوانين والتعديلات التشريعية الخاصة بملف الاستثمار التي صدرت على مدار السنوات الأخيرة هدفت لمواكبة خطة الدولة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتمركزت على عدة محاور بداية من منظومة الإصلاح الضريبى ودعم الصناعة مرورًا بجذب الاستثمار وإنعاش الخزانة العامة للدولة، ولكن دون وضع استراتيجية تنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على البيروقراطية.


‎وأضاف «محسب» أن مصر بحاجة لوضع استراتيجية جديدة لجذب الاستثمارات، خاصةً في مرحلة ما بعد «كوفيد-19»، وتوفير مزايا تنافسية للمساهمة في نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج للضمانات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصةً أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تولى اهتمامًا كبيرا لتلك المشروعات الصغيرة، لما تمثله من أهمية في رفع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد الموازى للمنظومة الرسمية، من خلال حزمة الحوافز المنصوص عليها فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020‎


ولاقت هذه المقترحات تأييدا برلمانيا كبيرا، موضحين أهمية انشاء منصات استثمارية في مصر ودورها في جذب الاستثمارات.


وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، بعمل حملة دعائية ترويجية للحوافز والمزايا والتي منحتها الدولة للمواطنين في جميع أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، فهذا يعد العامل الأول في جذب المستثمرين باختلاف أحجام أعمالهم، قائلة: "لازم الكل يعرف كم الامتيازات الممنوحة وده هيساهم في توافد صغار الصناع على الحصول على التراخيص المؤقتة". 


‎كما طالبت هالة أبو السعد عبر "صدى البلد"، بعمل خريطة استثمارية شاملة لكل أنواع المشروعات بما فيها المشروعات الصغيرة، فضلا عن تضمن هذه الخريطة خطة تسويقية للمحافظات والمدن التي تمتهن حرفا وصناعات شهيرة، عل سبيل المثال المحلة وصناعتها للنسيج وكفر الشيخ وصناعة تعبئة وتغليف الأسماك.


‎وأشارت البرلمانية إلى أن القانون منح الحق للمشروعات الصغيرة بتخصيص نسبة 30% من الأراضي بالمناطق الحرة، وذلك من أجل دعمها بهدف توفير فرص عمل وفتح آفاق تنموية جديدة، مؤكدة أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات ستحدث طفرة للقطاع بأكمله.


من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن ملف الاستثمار من أهم الملفات التي لاقت نصيبا كبيرا من الاهتمام من البرلمان وذلك من خلال إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار، من أجل رسم الخطوط العريضة التي تنظم الأنشطة الاستثمارية، معقبا: "البيئة التشريعية الآن جاهزة والمرحلة الحالية تتطلب الإعلان والتسويق".


و‎طالب بدراوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، بإنشاء شركات ااستثمارية إلكترونية وليس الاكتفاء فحسب بإطلاق منصة، وذلك لأن التجارة الإلكترونية فرضت وضعها وبرزت قيمتها خلال جائحة كورونا حينما اتجه العالم أجمع نحو التسوق الإلكتروني، قائلا: "تجارة بتكسب مليارات الجنيهات والطلب عليها ازداد في الآونة الأخيرة"، لافتا إلى أن أبرز مميزات المنصات التجارية كونها غير محدودة النطاق مما يسهم في تعريف أكبر عدد من الدول بالمنتجات المراد ترويجها ولذا لا بد من تسليط الضوء عليها.


‎وأضاف عضو مجلس النواب، أن التوسع في المناطق الحرة يعد من العوامل الهامة التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار دفعة قوية، وذلك من خلال تحقيقها للتنوع في الأنشطة التجارية وأيضا جذب المستثمرين الأجانب.


‎في سياق متصل، قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، سيحدث طفرة فريدة من نوعها في قطاع المشروعات الاستثمارية بمختلف المجالات، وذلك لأن صدورها يعني دخول القانون حيز التنفيذ على أرض الواقع وبدء مرحلة الحصول على التراخيص المؤقتة.


‎وأضاف "يحيى" لـ "صدى البلد"، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا تجاه دعم المستثمرين بالعديم من الحوافز والمزايا، وأبرزها إعطايؤهم أراضي استثمارية مرفقة شاملة جميع الخدمات وليست كونها فقط مناطق صحراوية كما كان الأمر سابقا، معقبا: "الدولة دلوقتي بتقول للمستثمر موفرينلك كل الاحتياجات مفيش أي نوع من العقبات، فنحن لدينا المناخ الاستثماري الملائم للتوسع في هذا المجال".


‎ولفت عضو مجلس النواب إلى أن المناطق الحرة العامة الاستثمارية لها دور مؤثر وفعال للغاية في جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع حركة التصدير، مما يوجب علينا التوسع فيها.


‎وتابع: "أيضا لابد من التوجه إلى تفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في دعم الاستثمار، وذلك من خلال إطلاق منصات تعريفية وتسويقية للمشروعات القائمة بمصر، فضلا عن المجالات التي ينصح بالاستثمار فيها".


‎واقترح "محسب" تشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في مصر، إلى جانب إطلاق منصة «استثمر في مصر» كهوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج زمني متكامل لربط الجهات المعنية كافة بالاستثمار الالكتروني وضم الجهات الاستثمارية إلى تبعية الهيئة العامة للاستثمار.


‎وشدد على ضرورة التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة بهدف جذب المستثمرين عبر توفير مزايا تنافسية، والتي تساهم في نمو الناتج الإجمالي وضرورة البدء في المرحلة الثالثة من خريطة الاستثمار بما يتيح زيادة عملية التنويع الاستثماري المطروح وتحقيق التنوع لجذب الاستثمارات، وإطلاق بطاقة المستثمر العربي والأجنبي أسوة بالتجارب العربية.
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