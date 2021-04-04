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العازفة رضوى البحيري: أدائي المشرف أقل ما يقدم للرئيس السيسي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:16 ص
العازفة رضوى البحيري
العازفة رضوى البحيري
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نورهان رأفت
أكدت العازفة رضوى البحيري، عازفة التمباني في أوركسترا موكب المومياوات الملكية، إن أداءها المشرف أقل ما يقدم للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبة: "الرئيس السيسي بيتعب وكان لازم إحنا كمان نتعب".


وقالت العازفة رضوى البحيري، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية الأولى، أنها التحقت بأوركسترا القاهرة منذ 15 عاما، وعملت مع المايسترو نادر عباسي، وهو أحد أسباب نجاحها، وخروج العرض بهذا الشكل الرائع.


وأضافت: "أغلب اللي بيعزفوا على آلة التمباني رجالة، وبتحتاج تركيز عالي، لأن الغلطة فيها بفورة، ولازم تبقى على تواصل مستمر مع المايسترو عشان تطلع بالإيقاع ده".


وتابعت: "أنا خريجة "الكونسرفتوار" عام 2005، وتخصصي إيقاع، وبعزف موسيقى منذ عام 2007، وماما دكتورة في أكاديمية الفنون، وبابا مدير تصوير، بس مكانش في الحفلة".
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