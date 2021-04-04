محافظ أسيوط يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان





تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمستشفى الإيمان العام بحي غرب لمتابعة سير العمل بالمركز.





كما تابع سير العمل بأقسام المستشفى والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية المستخدمة في شنط علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها .













رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية والدكتور محمد جمال الدين مدير مستشفى الإيمان العام والنائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ ولفيف من الصحفيين والاعلاميين.

















حيث بدأ المحافظ زيارته لمستشفى الإيمان العام بتفقد مركز تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة كما تابع تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مما قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة بلقاح كورونا والوقوف على التجهيزات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمركز مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين واستقبالهم حتى حصولهم على اللقاح وذلك في إطار اهتمام الدولة بحماية المواطنين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطقم الطبية والتي وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالقطاع الصحي.





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و التقى المحافظ بالدكتور محمد جمال مدير المستشفى ونائبه وشدد على سرعة التعامل مع المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم والتوسع في أماكن العزل لسد الاحتياجات وتكثيف اجراءات التعقيم والتطهير بالمستشفى والتى تم تخصيص 100 سرير بها لعلاج حالات الإصابة بكورونا منهم 10 أسرة عناية متوسطة و4 أسرة عناية مركزة بالإضافة إلى استقبال المستشفى لجميع المرضى بأقسام العظام والطوارىء والإصابات والأطفال والمبتسرين وعناية القلب كما اطمأن على مرضى العناية المركزة متمنيًا لهم الشفاء العاجل مشيدًا بدور الاطباء وهيئة التمريض في التعامل مع المرضى وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

















وأشار محافظ أسيوط إلى إنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هى المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الايمان العام بالاربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعي " وتستقبل المواطنين بدء من الساعة 3 عصرًا وحتى التاسعة مساءًا وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح منوهًا إلى إنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيهيم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل ولا يتم تطعيمه إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.











