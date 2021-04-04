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محافظات

رصف شوارع مساكن الفتح بأسيوط

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:06 ص
رصف الطرق
رصف الطرق
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الوحدات المحلية للمركز والأحياء واصلت تنفيذ خطتها لرصف الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية ضمن اعتمادات الخطةالاستثمارية 2020/2021. 


 حيث تم استكمال أعمال رصف بعض الشوارع الحيوية بمركز الفتح وذلك في إطار النهوض بمشروعات الرصف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

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ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الجهود والإسراع في تنفيذ الخطط الموضوعة مسبقًا بكافة القطاعات الخدمية بقرى ومراكز المحافظة وخاصة قطاع الرصف والعمل على تحسين حالة الطرق لتسهيل النقل والانتقال والتنسيق بين الوحدات المحلية وهيئة الطرق لاستكمال أعمال رصف الشوارع والميادين المختلفة بالقرى والمراكز طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة ومتابعة الأعمال بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة مع التنبيه علي الشركات المنفذة بضرورة تكثيف الأعمال لإنهاء أعمال الرصف حتى يشعر المواطنين بتحسن ملموس مما يوفر حياة كريمة وآمنة لهم وتغيير واقعهم إلى الأفضل والتيسير عليهم أثناء حركة تنقلهم بمعدلات أمان وسلامة عالية بما يدعم خطط التنمية.

من جانبه قال عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح إنه تم رصف الشوارع البينية بمساكن مدينة الفتح واستكمال رصف الطريق الجديد الواصل لكورنيش النيل ضمن اعتمادات الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2020/2021 لافتاً إلى متابعته الدورية لكافة المشروعات خاصة الرصف تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط للتيسير على المواطنين وتقدم أفضل الخدمات لهم.
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