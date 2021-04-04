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تعليم

شاهد.. وزير التعليم ينشر فيلما قصيرا للأطفال عن أهمية حدث نقل المومياوات الملكية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:24 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيلما قصيرا مذاعا على قناة "مدرستنا ١"، يوضح للأطفال أهمية حدث نقل الموميات المصرية إلى متحف الحضارة.


ودعا وزير التربية والتعليم جميع متابعيه من الطلاب وأولياء الأمور لمتابعة هذا الفيلم القصير، وقال: "افتخر بحضارتك.. افتخر بمصريتك".


من جانبه، عبر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، عن انبهاره بموكب وحفل نقل المومياوات الملكية الذي نظمته مصر بشكل لفت انتباه العالم أجمع.


وقال حجازي، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "دائما وأبدا سنظل جيلا بعد جيل ننشد الأغاني الوطنية التي سرعان ما تجعل الجميع يردد كلماتها بكل مشاعره ووجدانه قبل لسانه".


وأضاف: "الاحتفال الملكي اليوم لنقل مومياوات ملوك وملكات مصر، لم يكن مجرد احتفال لنقل هذه المومياوات فقط، بل كان بمثابة إعلان مصر الجديدة القوية للعالم أجمع".


واستكمل تصريحاته قائلا: "لعل جموع المصريين احتفلوا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي كل بطريقته، ولكن بالنهاية الجميع أحس بنشوة النصر والفخر والاعتزاز بمكانة وقوة مصرنا الغالية، ومن كل قلبي أقول لكل من شارك في هذا الاحتفال المهيب: تسلم الأيادي، وكل الشكر والتقدير لوزارة السياحة والآثار وتحيا مصر".


وخرجت المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير، وسبقتها العجلات الحربية الفرعونية في إشارة أنها تحمي الملوك الفراعنة.


وظهرت مسلة ميدان التحرير بأنوار عالية براقة ترحب بـ مومميات الملوك الذين يمرون منه ليذهبوا في الرحلة الأخيرة لنقلهم لمتحف الحضارة بمصر القديمة.




وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إننى أتطلع بكل الفخر والاعتزاز لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية".


وكتب «السيسي»، عبر  منشور على صفحته الرسمية بـ«فيس بوك»: «بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ».


ودعا الرئيس، كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه طريق البناء والإنسانية.

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