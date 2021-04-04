البدرى يكشف لـ صدى البلد حقيقة تهرب رمضان صبحى من المنتخب
نفى حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر ما تردد بشأن تهرب رمضان صبحى نجم نادى بيراميدز من الإنضمام لمعسكر الفراعنة الأخير الذى شهد خوض مباراتى كينيا وجزر القمر .
قال البدرى فى حوار الخاص لـ صدى البلد : هذا الكلام عار تماما من الصحة ورمضان صبحى كان مصابا وتأكدنا من ذلك ولا يوجد لاعب لا يتمنى ارتداء فانلة منتخب بلاده .
وشدد البدرى على جميع لاعبى منتخب مصر يتميزون بالعشق لوطنهم ويقاتلون لارتداء فانلته والدفاع عن علمه فى المحافل القارية والعالمية .
وطالب البدرى جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما يكتب وينشر عن منتخب مصر .
وكان حسام البدرى قد قاد منتخب مصر للتأهل لكأس الأمم الأفريقية عقب التعادل 1/1 أمام كينيا بنيروبى قبل أن يسحق جزر القمر فى الجولة الأخيرة برباعية نظيفة بالقاهرة ليتصدر المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن جزر القمر الوصيف وصاحب بطاقة العبور للأمم الأفريقية .