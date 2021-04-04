بمناسبة شهر رمضان.. جامعة عين شمس تطلق قافلة غذائية لـ حلايب وشلاتين وأبو رماد

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع ، قافلة غذائية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، صرح بذلك سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع والمشرف العام على القافلة.
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث تم تقديم 7000 كرتونة تحتوى على مختلف المواد الغذائية والتموينية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، من بينهم ٤٥٠٠ كرتونة لأهالي مدينة الشلاتين و ٢٥٠٠ لأهالي حلايب وأبو رماد.
استمرت القافلة لمدة ثلاثة أيام لخدمة أهالي المحافظة، وقد شهد أعمال القافلة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحر الأحمر.
يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري و توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتشمل القوافل تقديم الخدمات الطبية و المساعدات العينية و حملات التوعية الصحية و فصول محو الأمية وغيرها.