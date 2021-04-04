بمناسبة شهر رمضان.. جامعة عين شمس تطلق قافلة غذائية لـ حلايب وشلاتين وأبو رماد

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون القطاع ، قافلة غذائية شاملة لأهالي مدن الشلاتين وحلايب وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، صرح بذلك سهيل حمزة أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشؤون القطاع والمشرف العام على القافلة.





يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث تم تقديم 7000 كرتونة تحتوى على مختلف المواد الغذائية والتموينية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، من بينهم ٤٥٠٠ كرتونة لأهالي مدينة الشلاتين و ٢٥٠٠ لأهالي حلايب وأبو رماد.

















استمرت القافلة لمدة ثلاثة أيام لخدمة أهالي المحافظة، وقد شهد أعمال القافلة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة الشلاتين وبالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة البحر الأحمر.





يذكر أن جامعة عين شمس تحرص على إطلاق القوافل التنموية الشاملة لمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري و توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، وتشمل القوافل تقديم الخدمات الطبية و المساعدات العينية و حملات التوعية الصحية و فصول محو الأمية وغيرها.