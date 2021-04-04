برلماني: حدث نقل المومياوات الملكية عالمي ومبهر.. وله آثار عظيمة على السياحة

وصف النائب ناصر عطية عضو مجلس النواب، حدث نقل المومياوات الملكية بالحدث الهائل عالميا الذي انتظره الجميع ليتابعون تفاصيله.





وقال عطية خلال تصريحات له اليوم، إن مصر أبهرت العالم اليوم بنقل مومياوات 22 ملكا وملكة من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة بالفسطاط، في حدث تاريخي مهيب وجلل لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ.





وشدد عضو مجلس النواب، ان نقل المومياوات الملكية سيكون عظيم الأثر للسياحة المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن مصر جذبت الاضواء من جديد لحضارتها الخالدة وآثارها غير الموجودة بالعالم كله.





وأفاد نائب البحر الأحمر أن حدث نقل المومياوات الملكية، وجه رسالة لدول العالم بأن مصر بلد الحضارة والأمن والسلام والاستقرار، فضلاً عن تعزيز قيم الفخر والاعتزاز لدى المصريين جميعا بحضارتهم وتاريخهم العريق.



