طارق سامى مدافع سيراميكا كليوباترا يغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي للإيقاف

يغيب طارق سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربي، بسبب الإيقاف، عقب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في لقاء الاسماعيلي الماضي.





وفاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإسماعيلية، باللقاء الذي أقيم مساء أمس، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي التي ستقام مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



