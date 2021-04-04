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رياضة

طارق سامى مدافع سيراميكا كليوباترا يغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي للإيقاف

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:53 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
يغيب طارق سامي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الإنتاج الحربي، بسبب الإيقاف، عقب حصول اللاعب على الإنذار الثالث في لقاء الاسماعيلي الماضي.

وفاز سيراميكا كليوباترا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ملعب الإسماعيلية، باللقاء الذي أقيم مساء أمس، بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي التي ستقام مساء الأربعاء المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى هيثم شعبان المدير الفني للفريق إلى تجهيز كافة اللاعبين لتلك المباراة، على أمل تحقيق الفوز والتقدم خطوة في جدول ترتيب مسابقة الدوري، ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن فيه برصيد 24 نقطة.
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