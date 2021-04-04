وزير التعليم العالي يعلن تقدم مؤسسات البحث العلمي فى تصنيف مؤشر Scimago لعام 2021

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن تقدم مؤسسات البحث العلمي المصرية فى تصنيف مؤشر Scimago لعام 2021، حيث ظهرت 7 مؤسسات بحثية مصرية جديدة فى تصنيف Scimago للمؤسسات البحثية العالمية لهذا العام.





وأوضح الوزير أن عدد المؤسسات البحثية المشاركة فى المؤشر هذا العام بلغت 7533 مؤسسة بحثية من جميع دول العالم، وبلغ عدد المؤسسات المصرية 48 مؤسسة ظهرت في تصنيف العام الحالى 2021 بعدما كانت 41 مؤسسة بحثية فى عام 2020 بزيادة عدد 7 مؤسسات بحثية حكومية وجامعة خاصة.





وأشار الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إلى أن ترتيب المؤسسات البحثية المصرية تراوح بين المرتبة 495 إلى المرتبة 864 عالميًا، موضحًا أن أهم نتائج هذا التصنيف جاءت على النحو التالى:





وعلى المستوى العالمى: جاءت الشبكة المصرية لفيزياء الطاقة العالية بأكاديمية البحث العلمي فى المرتبة الأولى محليًا و المرتبة 495 عالميًا بعدما كانت فى المرتبة 752 عالميًا عام 2020، واحتلت جامعة القاهرة المرتبة الثانية محليًا و527 عالميًا متقدمة 3 مراكز عن تصنيف 2020، والمركز القومى للبحوث فى المرتبة الثالثة و 629 عالميًا.





وعلى المستوى الإفريقى: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى إفريقيا، حصل المركز القومي للبحوث على المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الخامسة إفريقيًا. ووفقا لتصنيف المؤسسات الجامعية في إفريقيا، فقد احتلت جامعة القاهرة المرتبة الثالثة إفريقيًا.





·على مستوى دول الشرق الأوسط: وفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية في الشرق الأوسط، فقد جاء المركز القومي للبحوث في المرتبة الثانية، وجاءت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في المرتبة الخامسة ضمن دول الشرق الأوسط، ومركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة فى المرتبة الحادية عشرة. ووفقًا لتصنيف المؤسسات الجامعية في الشرق الأوسط جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الحادية عشرة.





·على المستوى المحلى: وفقًا لتصنيف المؤسسات البحثية الحكومية فقد جاء المركز القومى للبحوث في المرتبة الأولى محليًا، يليه أكاديمية البحث العلمي في المرتبة الثانية، يليها معهد بحوث البترول في المرتبة الثالثة.





- وفى المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسى، ووفقًا لتصنيف المؤسسات الحكومية فى مؤشر البحث العلمى: جاءت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 353 عالميًا، يليها المركز القومى للبحوث فى المرتبة 359 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.





- وفى مؤشر تأثير الابتكار: جاء معهد بحوث البترول فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 436 عالميًا ، ثم المركز القومي للبحوث فى المرتبة 442 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.





- وفى مؤشر التأثير المجتمعي: جاء المركز القومي للبحوث فى المرتبة الأولى محليًا والمرتبة 230 عالميًا ، ثم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى المرتبة 236 عالميًا والمرتبة الثانية محليًا.





ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى: https://www.scimagoir.com/rankings.php

www.asrt.sci.eg





جدير بالذكر أن المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قام بإعداد هذا التقرير حول نتائج تصنيف مؤسسات البحث العلمى، والذى تعده مؤسسة Scimago لتصنيف المؤسسات البحثية العالمية لعام ٢٠٢١، ويهتم هذا التصنيف بترتيب الجامعات والمراكز البحثية وفقا لمؤشر مركب يجمع بين ثلاثة مؤشرات مختلفة تستند إلى أداء البحث (٥٠%)، ومخرجات الابتكار (٣٠%)، والتأثير المجتمعى (٢٠%)، ويتضمن كل مؤشر رئيسي عددًا من المؤشرات الفرعية، وبشرط أن تنشر المؤسسة ما لا يقل عن ١٠٠ بحث فى قاعدة بيانات SCOPUS فى عام التقييم.