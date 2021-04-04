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برلمان

طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن خطباء المكافأة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:21 م
النائب مصطفى سالم
النائب مصطفى سالم
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فريدة محمد
تقدّم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة لوزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة. 

وذلك طبقا لحكم المادة 134 من الدستور و المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تثبيت خطباء الجمعة والذين يعملون بنظام المكافأة ويبلغ عددهم الآلاف من الخطباء المعتمدين من وزارة الأوقاف بعد اجتياز معظمهم الاختبارات المؤهلة.

وطالب سالم خلال طلب الإحاطة تحسين الأوضاع المالية لهؤلاء الخطباء بما يتناسب مع مكانتهم الجليلة ويليق بوزارة هامة كوزارة الأوقاف.

وأشار سالم إلى أن طلب الإحاطة تناول مطالبة الوزارة بتوفير درجات مالية لهؤلاء الخطباء لتثبيتهم عليها أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى من الأجور والذى يبلغ 2400 جنيه كحل مؤقت لحين توفير الدرجات المالية اللازمة لهم.
طلب إحاطة لوزير الأوقاف بشأن خطباء المكافأة
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