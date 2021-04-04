لتطوير نيو هليوبوليس.. مصر الجديدة تتفاوض مع 3 بنوك للحصول على 671 مليون جنيه
قال تامر ناصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات الشركة القابضة للتشييد والتعمير،إن شركته تتفاوض مع 3 بنوك لتدبير 671 مليون جنيه ، من المخطط توجيهها بالكامل لصالح مشروعات التنمية والتطوير بمدينة نيو هليوبوليس بالقاهرة الجديدة.
وأضاف ناصر، خلال مؤتمر صحفى اليوم الاحد، أن الشركة ستنتهى من إتمام المفاوضات والحصول على الموافقات النهائية من البنوك خلال شهر أبريل الجارى.
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وأشار إلى إستهداف الشركة زيادة وتنوع حجم محفظة الايرادات لتوفير سيولة جيدة لمشروعات التنمية والتطوير التى تستهدف استكمالها بمدينة نيوهليوبوليس وهليوبارك بالقاهرة الجديدة خلال الفترة المقبلة.
وتابع: الشركة نجحت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع بنك قطر الوطنى الأهلى QNB فى الحصول على 286 مليون جنيه تم توجيهها لاستكمال مشروعات التنمية فى محفظة أراضى الشركة ، ونستهدف زيادة رأس المال بنحو مليار جنيه خلال عام.
وذكر أن خطة الشركة الاستراتيجية خلال الخمس سنوات المقبلة تركز بشكل رئيسى على دعم محفظة السيولة من خلال تحسين الإيرادات المحققة للشركة عن طريق عدة آليات من بينها بيع قطع أراضى إلى جانب طرح تنمية أراضى أخرى بنظام المشاركة مع المطورين العقاريين بالقطاع الخاص.