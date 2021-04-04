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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لأصحاب البشرة الجافة ... تعرف على علاج قشرة الشعر الفطرية

صدى البلد

إذا كانت فروة رأسك جافة  اغسلها بشامبو لطيف ثم استخدم بلسمًا مرطبًا .

 و ينصح بوضع مرطب خفيف على فروة رأسك قبل الذهاب إلى السرير، إذا كان السبب هو جفاف فروة الرأس  كما يجب أن تختفي القشور بمجرد الاستحمام في صباح اليوم التالي.

وأكد موقع healthline ، أن معظم أنواع الشامبو المضاد للقشرة تحتوي على أدوية تقتل الفطريات الموجودة في فروة الرأس أو تزيل قشور الجلد،  وهنا بعض الأمثلة:

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بيريثيون الزنك ، دواء مضاد للفطريات يقتل الفطريات الموجودة على فروة رأسك والتي تسبب التقشر .

يقلل كبريتيد السيلينيوم (Selsun Blue) الفطريات ويمنع موت الكثير من خلايا الجلد، إذا كان لديك شعر أشقر أو رمادي أو صبغ شعرك ، استشر طبيبك قبل استخدام الشامبو الذي يحتوي على كبريتيد السيلينيوم، لأن  يمكن أن تغير لون شعرك.

يقتل عقار كيتوكونازول (نيزورال) الفطريات المسببة لقشرة الرأس.

يزيل حمض الساليسيليك الترسبات الزائدة من فروة رأسك قبل أن تتقشر، عند بعض الأشخاص  يمكن لحمض الساليسيليك أن يجفف الجلد ويسبب المزيد من التقشر.

الشامبو الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي هو علاج بديل لقشرة الرأس، زيت شجرة الشاي مكون طبيعي له خصائص مضادة للفطريات.

، وأظهرت دراسة قديمة من عام 2012 أن شامبو زيت شجرة الشاي بنسبة 5 في المائة يقلل من القشور دون التسبب في آثار جانبية، ولأن  بعض الأشخاص لديهم حساسية من زيت شجرة الشاي، لذا  اسأل طبيبك قبل تجربته و توقف عن استخدام المنتج إذا كان لديك أي احمرار أو تورم.

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