مدته 10 دقائق.. مبادرة طلابية تُنتج فيلما وثائقيا عن المتحف القومي للحضارة .. صور

نجح عدد من طلاب قسم الإعلام السياسي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة المستقبل في مصر، في إنتاج فيلم وثائقي ضمن مشروعات التخرج الخاصة بهم، عن المتحف القومي للحضارة المصرية، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وشهد موكب المومياوات الملكية أيضا.





ويهدف الفيلم الذي تبلغ مدته 10 دقائق، لإظهار ما يقدمه المتحف من آثار تجسد الحضارة المصرية وتاريخها، لجذب السياح في كل دول العالم لزيارة المتحف.





وبلغ عدد الطلاب المشاركين في هذا الفيلم 9 طلاب، وهم يوسف سمير، وحازم مغاوري، وزياد احمد، ومنة الله ماهر، وجنة الله طارق، وعبدالله عمر، ومروان محمد، وأحمد باسم، ومريم عبد الرحمن، بإشراف فني المخرج سامح الشوادي.





وقال يوسف سمير، أحد الطلاب المشاركين في الفيلم، إن تصوير الفيلم كان قبل افتتاح المتحف القومي بهدف إظهار أهميته وما يحتويه من آثار تضم كافة العصور المصرية، موضحا أن تم تصوير العديد من الأجزاء المتاحة للتصوير من قاعات العرض والكتب القديمة والمشغولات والترميمات وكيفية استقبال الآثار في المتحف، بالإضافة أيضا الأماكن الخدمية بالمتحف.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن المتحف القومي للحضارة تحفة فنية وحضارية تجسد تاريخ مصر على مدار آلاف السنين، داعيا جميع المصريين إلى زيارته بعد افتتاحه رسميا لرؤية التاريخ من خلاله.