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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية: إنشاء 37 مدينة جديدة و6 تحت الدراسة

المدن الجديدة
المدن الجديدة

أكد الدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن أجهزة الدولة تستهدف تنفيذ استراتيجية، لتوفير حزمة من الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى حياتهم اليومية، ونجحت في القضاء على التحديات التي تواجه منظومة التنمية العمرانية، وأبرزها الامتداد العمراني غير المخطط وتصاعد الكثافات السكنية في بعض مناطق الحضر والريف.

وقال مساعد وزير الإسكان لمجتمعات العمرانية،خلال مؤتمر اخبار اليوم العقارى ، إن أجهزة الدولة نجحت في تنفيذ تلك الاستراتيجية وتحويل الحلم إلى حقيقة بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في العمل على إنشاء وتطوير 61 مدينة، منها إنشاء 37 مدينة جديدة وفقًا لأحداث التكنولوجيا فضلًا عن تطوير 24 مدينة متهالكة بكافة محافظات الجمهورية، وأن هناك 6 مُدن جديدة تحت الدراسة حاليًا سيتم البدء في تنفيذها الفترة المُقبلة.

48 قرار وزاري

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن مدينة العلمين الجديدة تم البدء في العمل بها منذ عام 2016 وصدر لها أكثر من 48 قرار وزاري لتحويلها إلى حقيقة، وتُقام على 170 فدان، وتُنفذ المرحلة الأولى للأعمال على مساحة 40 ألف فدان، وتم الانتهاء من 90% من نسبة الأعمال، وتضم «مناطق سكنية، سياحية وترفيهية، اجتماعية، وأبحاث علمية».

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن مدينة العلمين الجديدة تحتضن أيضا، مدينة تُراثية كُبرى، وممشى سياحي بطول 14 كيلو متر، وتم الانتهاء من إنشاء جامعة العلمين الدولية وبدأت بالفعل في العملية الدراسية بطاقة 25 ألف طالب والأكاديمية العربية للعلوم البحرية.

وأضاف وليد عباس، أن مدينة أسوان الجديدة تعتبر من أهم المُدن الجديدة التي تشهدها محافظات الصعيد الـ 11، والتي صدر قرار بإنشاء عام 2000 وحتى 2014 لم يتم تنفيذها، والتي بدأ العمل بها على أرض الواقع عام 2017 على مساحة 22 ألف فدان، وتخدم 185 ألف نسمة، وجاري العمل بها على إنشاء منطقة للمصالح الحكومية والإسكان الاجتماعي وحديقة نيلية ومرسى نهري وممشى ترفيهي بطول 6 كيلو متر، ومنطقة للفيلات، ومستشفى وجامعة.

وأوضح عباس، أن استراتيجية الحكومة نحو تنفيذ المدن الجديدة القائمة على أحدث الوسائل التكنولوجية بالعالم، لها العديد من الفوائد الضخمة التي تجني ثمارها حاليًا، وأبرزها توفير ملايين فرص العمل للمواطنين.

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