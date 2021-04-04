تعرف على دور منظمة أكساد وبحوث الصحراء بمطروح وسيوة

اكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز بحوث الصحراء تقوم بتقديم الدعم اللازم للمشروعات التنموية التي تخدم المواطنين الأكثر احتياجا سواء من خلال المنظمات الدولية أو التمويل المحلية .

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن المركز قام خلال الفترات الماضية من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة بمنطقة عمل المركز بالساحل الشمالي الغربي والمحافظة عليها من التدهور، من خلال حصاد مياه الأمطار وتوفير مياه الشرب للإنسان والحيوان والاستخدام المنزلي في المناطق البعيدة عن الخدمات العامة والبحث التطبيقي تحت ظروف البيئات الصحراوية المختلفة خاصة الزراعة المطرية.





وأشار رئيس مركز بحوث الصحراء إلى أن المركز قام بدراسة المشكلات الزراعية المرتبطة بالبيئات الصحراوية وإيجاد الحلول المناسبة مع رفع إنتاجية الحاصلات الزراعية تحت ظروف الزراعة المطرية من خلال تطبيق منهجية النظم المزرعية في البحث التطبيقي في مجال محاصيل الحقل والحاصلات البستانية وتنمية المراعي الطبيعية وكذلك نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة للمزارعين للمساهمة في رفع دخل الأسرة.





من جانبه قال المهندس محمود الأمير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المركز قام بتطوير النظم المزرعية في المناطق الصحراوية ذات الصلة بتحسين دخل المزارع الفقير وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في جميع مجالات التنمية الزراعية المتكاملة بالإضافة إلى تعزيز دور وتأهيل المرأة البدوية في التنمية الزراعية وتنمية مهاراتها في الحرف اليدوية المدرة للدخل مع تقديم الدعم الفني والمشورة العلمية للمنظمات ونقل وتبادل الخبرات مع الجهات العاملة بالمناطق المشابهة سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي.





وأشار إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التنمية الحقيقية، في كافة المجالات وفى جميع المناطق، خاصة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، ومن بين هذه المناطق محافظة مطروح، موضحا أن ذلك يعتمد على التوسع في إقامة الآبار اللازمة لتلبية احتياجات مياه الشرب للمواطنين من خلا دعم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لأبناء محافظة مطروح.





وأكد المهندس عبدالرحيم لولو مستشار مركز «أكساد»، أن المحاور الرئيسية لمشروع تنمية المراعي وحصاد مياه الأمطار وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء وحدات البيوجاز وإعادة تأهيل الموارد الطبيعية وتثبيت الكثبان الرملية بواحه سيوة ومطروح، المزمع تنفيذه بعد دراسة مناطق المشروع علي الطبيعة وتحديد الاحتياجات والاولويات بما يحقق التنمية المستدامة ، موضحا إنه يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء.‏





كان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أكد على أهمية استدامة هذه المشروعات بما يحقق الغرض منها وضرورة مشاركة الأهالي وتحقيق رغباتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم وان تحقق هذه المشروعات للأهالي العائد المادي والاجتماعي لهم، مشددا على أهمية التوسع في زراعات الزيتون لأغراض إنتاج الزيت وتطوير هذه الصناعة، فضلا عن الاستفادة من الميزة النسبية لزراعة التين في المحافظة لأغراض الاستهلاك المحلي أو التصدير أو الصناعات الغذائية للحصول علي قيمة مضافة من هذه المنتجات.





وقال " القصير" إنَّ المشروعات التي يجري تنفيذها بين وزارة الزراعة و«أكساد» تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والأرضية وضمان الاستخدام الأمثل لهذه الموارد من خلال الاستفادة من مشروعات حصاد الأمطار في مناطق المشروع، في ظل محدودية الموارد المائية وأهمية القيمة الاقتصادية للمشروعات بتحقيق أعلي عائد للمزارعين في مطروح وسيوة.



