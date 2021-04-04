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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي يفتتحان فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر

فعاليات الأسبوع البيئي
فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا و الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر بمقر الجامعة بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة السابق والدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة السابق والدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة السابق.

تضمنت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئي، افتتاح معرض الكتاب الذي يضم اصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار المعارف، و بدء فعاليات معسكر تشجير، كما تم إفتتاح معرض منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص الذي يضم منتجات الوحدات و المراكز الخاصة بالجامعة و معرض منتجات الأسر المنتجة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي و معرض السوق الخيري.

وأكد محافظ قنا، بأن هناك تعاون كبير بين محافظة قنا وجامعة جنوب الوادى فى مختلف الأنشطة والفعاليات التى تجرى على أرض المحافظة، و أن مصر تشهد نهضة تنموية فى مختلف المجالات، لافتًا إلى أهمية الاسبوع البيئي فى نشر ثقافة العمل التطوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية وتبقى حماية البيئة مسئوليتنا جميعًا وهى عنوان تحضر الأمم ومنهج لا غنى عنه لحماية الموارد.

و قال رئيس الجامعة، إن ما شهدناه بالأمس فى الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية يشير إلى مكانة مصر العريقة، موجهًا الشكر للقيادة السياسية لرعايتها لهذا الحدث الهام.


وأكد رئيس الجامعة، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة هو الذراع الثالث للجامعة حيث تقدم الخدمات المتنوعة من خلاله، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية فحصت 63 ألف حالة خلال العام الماضي، وأجرت 17 ألف عملية جراحية ونظمت الجامعة 27 قافلة طبية خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021 قدمت خدماتها العلاجية لـ 11800 مواطن واحتلت الجامعة المركز الرابع بين الجامعات المصرية فى تحرير الأمية، كما وقعت بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مركز لعلاج الإدمان والتعاطي.

وأكد الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الأسبوع البيئي يهدف إلى نشر الثقافة الصحية وتعميق التوعية البيئية وتعريف الطلاب بخصائص البيئة من خلال مجموعة من الأنشطة تتضمن ندوات وقوافل ورحلات ومعسكرات تشجير ومعارض فنية وأنشطة رياضية.

وفى ختام افتتاح الفعاليات، قدم رئيس الجامعة درع الاسبوع البيئي لمحافظ قنا وممثلي الجهات الراعية للأسبوع البيئي شركة مصر للاسمنت قنا ومبادرة هنجملها وصندوق مكافحة  وعلاج الإدمان و التعاطي.

واختتمت فعاليات الافتتاح، بمعرض إبداعات الطلاب بكلية التربية النوعية الذى يضم منتجات فنية متنوعة لطلاب الجامعة من مختلف الكليات.


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