التجارة والصناعة : وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش لمدة 3 أشهر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.





وقالت الوزيرة ان هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية وذلك في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل الى ثلاثة اضعاف الاشهر الاخرى، مشيرةً الى ان اجمالي انتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد حوالي 70% من الاحتياجات من الخارج



