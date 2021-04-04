مفاجأة رمضان صبحي .. الغيابات تضرب بيراميدز قبل موقعة الرجاء المغربي

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز من عدد من الغيابات المؤثرة قبل مواجهة الرجاء المغربي مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية .



ويفقد بيراميدز جهود كلا من أحمد توفيق الظهير الأيمن الأساسى لبيراميدز بجانب فقد خدمات المهاجم الفلسطينى الدولى محمود وادى بالإضافة إلى فقد خدمات الأورجويانى الدولى دييجو رولان .

وأصبح رمضان صبحي نجم بيراميدز جاهزا لقيادة تشكيل بيراميدز فى مباراة اليوم بعد تعافيه من الإصابة العضلية التى لحقت به وأدت إلى ابتعاده عن معسكر منتخب مصر الأخير ، وتأتى عودة رمضان صبحي مهمة لدى الجهاز الفنى لبيراميدز فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل كامل فى قيادة الفريق نتيجة القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

واستقر أروابارينا المدير الفنى لـ بيراميدز على تشكيل فريقه والذى من المقرر أن يتكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحى و علي جبر و أحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" و عمر جابر و محمود حماده أو عبد الله السعيد.

خط الهجوم: رمضان صبحي و إسلام عيسى و إيريك تراوري.