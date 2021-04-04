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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يستقبل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارة اللجنة الميدانية لتفقد عدد من مراكز الشباب بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، لمتابعة توصياتها التي تصدرها والعمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وخلال اللقاء؛ رحب المحافظ بأعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على أرض الإسكندرية، مؤكدا على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي المنظومة الرياضية على أرض المحافظة. 

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واستعرض الشريف ، جهود المحافظة في دعم مراكز الشباب، بالإضافة إلى أبرز أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت بمديرية الشباب والرياضة. وأكد أن المحافظة حريصة على توجيه كافة أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.

من جانبه؛ أشاد رئيس اللجنة، بالجهد الرائع الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية، وأضاف إلى أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة .

والجدير بالذكر؛ أن زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بمحافظة الإسكندرية ستستمر على مدار ثلاثة أيام، وخلالها ستتفقد اللجنة عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة، منها مركز شباب العامرية، وفلسطين، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج. وزيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأولمبي، ومركزي شباب الأنفوشي والسيالة، وزيارة نادي سموحة والجياد وزيارة نادي اليخت ونادي الصيد.

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة. وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبد الفتاح، ود. خالد أحمد، ود. هادية حسني، وآية مدني.
وشارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينه.

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