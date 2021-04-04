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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان بمطروح

استعدادات شهر رمضان
استعدادات شهر رمضان

أكد  اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح على تكثيف كافة الجهات  بالمحافظة  استعداداتها  لاستقبال شهر رمضان الكريم لتوفير كافة مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية مع مواجهة أي مشكلة والعمل على حلها .
ووجه  بتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وكافة الجهات المعنية للمرور على الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات والأسواق العامة والتفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها والالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية .

كما وجه برفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كافة المرافق الخدمية وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

وأشار  محافظ مطروح  إلى استمرار مبادرة تخفيض 30%  للسلع الرئيسية بمنافذ التوزيع بالمدن والقرى، مع توفير اللحوم البلدي (الطازجة – المجمدة ) بالمنافذ و تنظيم معارض أهلا رمضان أمام ديوان عام المحافظة وبمدن ومراكز المحافظة  لمحاربة الغلاء  والتخفيف من أعباء المواطنين  طوال شهر رمضان  تيسيرًا عليهم . وتسيير  قوافل تموينية بالتنسيق مع القوافل  الصحية إلى التجمعات والمناطق  البعيده للتيسير على المواطنين وتوفير الخدمات لهم .

 ووجة إلى ضرورة    استعدادات اوقاف مطروح  بالتنسيق مع مجالس المدن فى رش وتطهير المساجد  بنطاق المحافظة والالتزام  بكافة قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن  من عدم إقامة موائد رمضانية وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد والتخفيف فى صلاة التراويح بحيث لاتزيد عن نصف ساعة  والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وإرتداء الكمامات الطبية داخل المساجد حرصا على سلامة وصحةالمصلين ، كذلك سيتم افتتاح عدد من المساجد الجديدة أو التى تم رفع كفاءتها بالتنسيق مع وزارة الاوقاف.

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