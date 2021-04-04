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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استعدادا لشهر رمضان .. الأوقاف تطلق أكبر حملة نظافة للمساجد الأربعاء المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء القادم وتستمر  حتى نهاية الشهر الفضيل.

وستكون البداية العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر.

وتواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية . 

فى سياق اخر ، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة: إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ستطلق أحدث وأهم وأقوى برامجها في الخطاب الديني و إعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا ، بقصد تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعي في القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار في مجال اختصاصه الذي يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية ، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته في الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم بإذن الله تعالى ، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم. 

وأضاف جمعة في بيان له منذ قليل ستكون البداية بمائة إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات سيرة ومسيرة وأداء علميًا ودعويا وميدانيًا، استعدادا للعطاء والتعلم الذاتي المستمر، والتفاني في العمل وفي حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم في الداخل وفي الخارج إذا تطلب الأمر ، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا في مختلف دول العالم ، مع إشراكهم في المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات ومهارات المشاركات الدولية ، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب إنما ستشمل بإذن الله تعالى كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع ، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير . 

وأكد وزير الأوقاف أنه سيشرف على هذا البرنامج بنفسه خطوة بخطوة من بداية الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا . 

وسيتم إطلاق البرنامج يناير المقبل ٢٠٢٠ م ، وسيعلن خلال أيام عن ضوابط التقديم والالتحاق بالبرنامج

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