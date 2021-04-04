المحمدي و تريزيجيه على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي





وتواجد كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء لـ أستون فيلا.





وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:





في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز





خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجيز - تارجيت





خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - سانسون





خط الهجوم: برتراند تراوري - أنور الغازي - أولي واتكينز





وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة فولهام، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.