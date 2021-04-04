المحمدي و تريزيجيه على الدكة.. تشكيل أستون فيلا لمواجهة فولهام في الدوري الإنجليزي
أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة فولهام، في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتواجد كل من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه على مقاعد البدلاء لـ أستون فيلا.
وجاء تشكيل الفيلانز كالآتي:
في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز
خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجيز - تارجيت
خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - سانسون
خط الهجوم: برتراند تراوري - أنور الغازي - أولي واتكينز
وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.