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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشارقة تكرم السيد إمام.. المترجم: لست محسوبا على شلة ما.. صور

صدى البلد

أعرب الكاتب والمترجم الكبير السيد إمام، عن سعادته بالتكريم دائرة الثقافة بالشارقة، كأحد رموز الثقافة العربية.

وقال إمام: «سعيد جدًا بتلك المبادرة التي أطلقها الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، وعبد الله محمد العويس المشرف على دائرة الثقافة بالشارقة، لتكريم رموز الثقافة العربية، وسعيد أكثر، أن أكون الشخصية العربية الأولى التي تدشن بها المبادرة أولى فعالياتها، أما السعادة الكبرى، فتكمن في عنصر المفاجأة: في أنني لم أتوقع يوما أن أكرم، على هذا المستوى خاصة وأنني، غير محسوب على شلة ما، أو جماعة بعينها من تلك الجماعات التي اعتادت أن تحصر التكريمات غالبا في الأسماء والشخصيات المحسوبة على أيديولوحياتها والولاء لتوجهاتها في دائرة جهنمية مفرغة، دون تحرك للأمام، أو تحريك للمياه الراكدة في عالمنا العربي تذهب المكافات والجوائز والتكريمات عادة لغير مستحقيها من ذوى الصخب العالي والحناجر المدوية وها هي مبادرة الشارقة لتكريم رموز الثقافة العربية تأتي خلافا لهذه القاعدة لكي تثبت أن هناك على البعد أذنا تسمع وعينا ترى".

جاء ذلك بدار أوبرا دمنهور٬ خلال حفل تكريم الأديب المترجم السيد إمام٬ ضمن مبادرة الشارقة لتكريم الرموز والشخصيات الثقافية، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والفنان محمود حميدة.

وكان الكاتب والمترجم سيد إمام ضمن أبرز المكرمين في مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة٬ لتكريم الشخصيات والرموز الثقافية، في دورتها الأولى والتي أعلنت الأسبوع الماضي.


سيد إمام، له عدد كبير من الترجمات، منها: "الشعرية البنيوية"، "قاموس السرديات" و"تعليم ما بعد الحداثة: المتخيل والنظرية"٬ "الخروج من مصر.. مشاهد ومجادلات لسيرة ذاتية"٬ "موسوعة ألف ليلة وليلة أو 'الليالي العربية"٬ وغيرها الكثير.

 

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