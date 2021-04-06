يحدث اليوم: بدء اجتماع وضع خطة مضاعفة صادرات مصر لإفريقيا

يشهد اليوم، الثلاثاء، 6 من إبريل 2021، عددا من الأحداث، نرصدها لكم عبر السطور التالية:



القاهرة.. تُسَيِّر شركة "مصر للطيران" 58 رحلة جوية داخلية ودولية، لنقل 4 آلاف و665 راكبًا لوجهات مختلفة.



القاهرة.. يُعقد الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري ومتعدد الوسائط بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية) عبر تطبيق (زووم)، ولمدة 3 أيام.



القاهرة.. يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في اجتماعات لجنة الخبراء المعنية بوضع خطة عمل واستراتيجية شاملة لمضاعفة صادرات مصر إلى الدول الإفريقية بحلول عام 2025.



القاهرة.. يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالأزهر أول مؤتمر افتراضي سنوي حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي بعنوان "التحديات ‏والتطلعات" نحو نموذج جديد في تعليم الوافدين، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



القاهرة.. تنظم جامعة عين شمس المؤتمر العلمي التاسع بعنوان "الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



القاهرة.. يعقد مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ندوة بعنوان "دور الدولة في مواجهة الإرهاب وإعمار سيناء"، في السادسة والنصف مساءً، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز، بمناسبة احتفالات وزارة الثقافة بإحياء ذكرى عيد تحرير سيناء.



القاهرة.. ينظم "ملتقى الشربيني الثقافي"، في السادسة مساءً، ندوة لمناقشة رواية "ثلاث ورقات" للكاتبة منال الشربيني، يعقبها حفل توقيع.



القاهرة.. تقيم جمعية مصر الجديدة ندوة بمناسبة يوم الأرض العالمي تحت شعار "التلوث الأخلاقي"، في الخامسة مساءً، في مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية التابعة للجمعية.



القاهرة.. ينظم معهد جوته بالقاهرة، في الثالثة بعد الظهر، ندوة حول “بيع حقوق الترجمة”، في إطار برنامج "القاهرة: الأمل يبدأ" الذي أطلقه معرض فرانكفورت للكتاب بهدف دعم صناعة النشر في مصر، بالتعاون بين اتحاد الناشرين المصريين ومبادرة "أصوات عربية".



أسوان.. يلتقي فريقا أسوان وإنبي على استاد أسوان، في إطار مباريات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



طنطا.. يلتقي فريقا سموحة وغزل المحلة على استاد غزل المحلة، في إطار مباريات الجولة 18 من عمر بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



برلين.. تبدأ ألمانيا تشديد القيود على القادمين من جارتها هولندا، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك بشكل كبير.



باريس.. تفتح 7 مستشفيات عسكرية فرنسية أبوابها كمراكز تطعيم دائمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.