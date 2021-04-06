تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

تباينت مؤشرات البورصة ، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وشهدت مؤشرات البورصة ارتفاع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10290 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1946 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 12683 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3973 نقطة.

وشهدت مؤشرات البورصة تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2779 نقطة.