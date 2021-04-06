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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية العمومية لـ أخبار اليوم تعتمد القوائم المالية واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة

صدى البلد

انتهت أمس أعمال الجمعية العمومية لمؤسسة أخبار اليوم برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية بحضور المستشار عادل بريك والدكتور إيهاب أبو عيش والدكتور محمد توفيق والدكتور أحمد مختار والدكتورة غادة لبيب وأحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم وأعضاء مجلس الإدارة حيث اعتمدت الجمعية القوائم المالية لمؤسسة أخبار اليوم عن عامي 2015/2015 واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.

بدأت اعمال الجمعية بكلمة من رئيس الهيئة أكد خلالها حرص الهيئة على تفعيل دور الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية واعتماد القوائم المالية المتأخرة حيث لم يتم خلال السنوات الثلاث الماضية انعقاد أي جمعيات عمومية بالمؤسسات الصحفية.


وأضاف الشوربجي ان الهيئة تعمل على حل الكثير من المشاكل المزمنة التي حالت دون الاستغلال الأمثل لأصول هذه المؤسسات مشيرا الي انه من المخطط الانتهاء من مناقشة واعتماد القوائم المالية المتأخرة في جميع المؤسسات الصحفية القومية قبل نهاية شهر يونيو المقبل ليتم بعد ذلك اعتماد القوائم في المواعيد المحددة قانونيا.


وأشاد رئيس الهيئة بالدور المهم للجهاز المركزي للمحاسبات لضمان حسن وسلامة اعمال المؤسسات. 
 

كما أشاد بالدور الإيجابي لأعضاء الجمعية العمومية من المنتخبين والمعينين لحرصهم على مصلحة المؤسسات الصحفية لتستمر في اداء دورها التثقيفي والتنويري والنهوض بأوضاعها المالية والإدارية.
 

كانت الجمعية العمومية لمؤسسة اخبار اليوم قد شهدت مناقشات مستفيضة من الأعضاء اتسمت بالشفافية الكاملة وشهدت الجمعية اعتماد القرارات الهادفة منها تشكيل لجنة لمتابعة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية على ان تقدم تقريرها الي رئيس مجلس الادارة لرفعه الي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة رئيس الجمعية العمومية

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