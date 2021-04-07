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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. اتصال بين عون والأسد بشأن ترسيم الحدود البحرية

اتصال بين عون والأسد
اتصال بين عون والأسد بشأن ترسيم الحدود البحرية

كشف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة عن اتصال بين الرئيس اللبناني ميشال عون ونظيره السوري بشار الأسد بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وقال وهبة في تصريحات لقناة  MTV اللبنانية "لا يمكنني ان أكشف ​تفاصيل​ الاتصال بين عون والأسد".

وأضاف الوزير وهبة أن "لبنان لن يقبل انتقاص سيادته في المياه ولا سنتيمتر ويتمسك بترسيم الحدود وندعو الجانب السوري للتفاوض بيننا"، موضحا أن "آخر ​الدواء​ هو اللجوء إلى المحاكم الدولية لكننا لسنا اليوم بوارد الهجوم على اعتداء سوري".

وأشار إلى أن الحكومة السورية أرسلت مذكرة إلى لبنان في 2019، للبت فيها وعقد اجتماع لبحث ترسيم الحدود بين البلدين، ورحب الجانب اللبناني بعقد هذا الاجتماع لكن الاجتماع لم يحصل.

وأكد وهبة عدم حصوله على نص الاتفاقية السورية الروسية حول التنقيب على النفط حتى الآن، مشدداً على إرسال رسالة إلى حكومة الأسد خلال الأيام الماضية حول المسألة.

لبنان ميشال عون بشار الأسد سوريا ترسيم الحدود البحرية

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