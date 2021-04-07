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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فلوكس يوجه رسالة لـ جمهوره : الذكريات لا تملك ممحاة

الفنان أحمد فلوكس
الفنان أحمد فلوكس

وجّه الفنان أحمد فلوكس رسالة لـ متابعيه ونشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلق فلوكس قائلا "كن دقيقًا في كتابة أيامك.. فالذكريات لا تملك ممحاة.. يومًا ما سوف تشكر نفسك على عدم الاستسلام". 

 

ويقوم أحمد فلوكس حاليا بتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة ، ومن المقرر عرض العمل بداية العام الجديد 2021 .

"سفينة نوح" من تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري، وكان آخر أعمال "فلوكس" فيلم "الممر"، وهي من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.
 

 

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