وسائل إعلام لبنانية : نقابة المطاعم ترفض توصيات لجنة كورونا

أعلنت نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان ، رفضها توصيات عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، التى تقضي بمنع التجول من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة فجرا خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية ، رفضت النقابة هذه التوصية، حيث أنها تضرب القطاع المطعمي خلال الشهر الفضيل وخصوصا أن موعد الإفطار يتزامن مع وقت حظر التجول، ما يعني أن المطاعم لن تعمل لمدة شهر إضافي، ناهيك عن الإغلاق التام الذي سبق عيد الفصح الغربي، وذلك الآتي مع التقويم الشرقي، ما يعني ضربة ممنهجة للقطاع.

واعتبر البيان، إن هذه التوصيات من شأنها أن تشجع على الاكتظاظ في المنازل حيث التجمعات غير الآمنة، وإذا لم تعدلها اللجنة الوزارية، فتكون قد أصدرت حكم الإعدام على القطاع المطعمي برمته".

وكانت أعلنت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية، لفيروس كورونا تقييمها للإجراءات الواجب اتخاذها خلال شهر رمضان.

واصدرت توصيات عدة من حظر تجول ومنع الولائم والخيم والافطارات الرمضانية، ووجوب استحصال على اذنونات وغيرها.