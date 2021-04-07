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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد انفصاله عن كيم كاردشيان.. وثائقي جديد حول مشوار كاني ويست

كاني ويست
كاني ويست

أستحوذت منصة نتفليكس الأمريكية، على حقوق عرض مسلسل وثائقي جديد حول مشوار حياة ونجاح المغني الأمريكي كاني ويست ، على مدى عقدين من الزمان، من خلال صور وفيديوهات حقيقية بحسب موقع فاريتي. 

يتضمن الوثائقي لقطات لم يسبق لها مثيل حول حياة  كاني ويست ، ومسيرته في مجال الموسيقى والموضة، ومحاولته الفاشلة للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020، وتأثير وفاة والدته دوندا ويست على حياته. 

كشف موقع بيلبورد من قبل شراء نتفليكس لحقوق عرض الوثائقي بمبلغ 30 مليون دولار، إلى أن مصدر مطلع قال لفاريتي إن هذ الرقم ليس دقيقا، ولم يحدد موعد عرضه حتى الآن، لكن من المتوقع طرحه خلال العام الجاري. 

انفصال كيم كاردشيان وكاني ويست

حياة كاني ويست أصبحت مليئة بالأخبار والأحداث مؤخرا، عقب تردد شائعات حول تقديم زوجته عارضة الأزياء كيم كاردشيان طلب الطلاق منه، بعد سئمها من مشكلاته المتعددة. 

وتناقلت مواضع أجنبية أنباءا، حول انتهاء علاقة الزوجين، ويجري حاليا محادثات حول تقسيم ثروتهما المشتركة.

تزوج كاني ويست من كيم كاردشيان عام 2014، بعد أعوام من المواعدة، ولديهما 4 أطفال أكبرهم نورث التي تبلغ من العمر 7 أعوام.

ونشرت مجلة فوربس الأمريكية، أمس، تقريرا حول ثروة كيم كاردشيان، التي أصبحت رسميا مليارديرة، بعدما تخطت ثروتها حاجز المليار خلال حوالي 6 أشهر. 

كيم كاردشيان

كانت ثروة كيم كاردشيان في أكتوبر 2021 تقدر بـ 780 مليون دولار، لكن بفضل عدد من الاستثمارات التي تشارك بها، ومشروعها الخاص في مجال الملابس والمواد التجميلية تمكنت من الانضمام لقائمة المليارديرات. 

قررت كيم كاردشيان في عام 89، استكمال دراستها الجامعية، واختارت مجال الحقوق لبدء طريق مختلف تماما عن اختياراتها المهنية على مدار السنوات الماضية.

وكشفت كيم كاردشيان عن أنها بدأت تدريبات مهنية، لمدة أربع سنوات، مع مكتب محاماة في الولايات المتحدة، على أمل أن تصبح محامية في عام 2022 بحسب موقع بي بي سي. 

 

 

كاني ويست كيم كاردشيان انفصال كاني ويست نتفليكس وثائقي

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