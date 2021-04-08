نصيحة مهمة من طبيب للمواطنين قبل شهر رمضان

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى الآن أقل من دول كثيرة في العالم .

وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" الدولة المصرية اتخذت إجراءات احترازية هامة من أجل مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية ".

وتابع عبد الهادي مصباح:" من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب شهر رمضان والحد من التجمعات والعزومات لمنع تفشي كورونا، ومن الضروري تناول الطعام باعتدال في رمضان للحفاظ على قوة جهاز المناعة ".

وأكمل عبد الهادي مصباح :" طالما تواجد فيروس كورونا في اي مكان في العالم مازال الخطر قائم ومن الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية ".

ولفت عبد الهادي مصباح :" دول كثيرة في العالم بها سلالات غير السلالة التي ظهرت في الصين مع بداية الجائحة ومنها كندا ".