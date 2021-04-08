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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا .. الصحة تسجل 783 إصابة جديدة بكورونا .. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الصحة: تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 37 حالة وفاة

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

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