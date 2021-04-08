حدث ليلا .. الصحة تسجل 783 إصابة جديدة بكورونا .. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
الصحة: تسجيل 783 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 37 حالة وفاة
وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات
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