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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسيوني يشيد بلاعبي الطلائع ويؤكد: سنلعب مبارياتنا المقبلة كأنها مواجهات كئوس

طلائع الجيش
طلائع الجيش

أشاد عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش،  بلاعبيه بعد الفوز على نظيره الجونة في مباراة الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري، برباعية دون رد.

وقال بسيوني في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أشكر اللاعبين على مجهودهم، الجونة فريق محترم جدًا، ومع ذلك محمد بسام حارس الفريق لم يُختبر في الشوط الأول إطلاقًا ، وحتى بعدما أحرزنا هدفين طالبت اللاعبين بالاستمرار في الضغط، حتى سجلنا الثالث والرابع".


وتابع: "قلت للاعبين بعد الفوز أنتم تملكون الكثير، لماذا تبخلون بمستواكم في المباريات، بالتأكيد كان لا يحالفنا التوفيق في مباريات سابقة، ولكن اليوم التوفيق حالفنا، وكنا ندرس ونحضر اللاعبين جيدًا وتوجنا بالفوز".

وأتم: "تعاهدنا على أن يكون فوز اليوم هو انطلاقة طلائع الجيش، وأننا سنلعب المباريات المُقبلة وكأنها مواجهات كؤوس ، استلمت طلائع الجيش في الأسبوع السابع وهو لا يمتلك إلا نقطة واحدة".

يذكر أن فوز الجيش اليوم صعد برصيده إلى 17 نقطة محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري.

الدوري المصري طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني الجونة أون تايم سبورت

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