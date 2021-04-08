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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء: ميكنة موافقات مواد التسويق والإعلان الخاصة بالمستحضرات والأجهزة الطبية من خلال منصة «برومات»

صدى البلد


أعلن الأستاذ دكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، تدشين المنصة الإلكترونية "برومات" لميكنة إجراءات إصدار الموافقة على مواد التسويق والإعلان.

 

 وأوضح الأستاذ دكتور محمود ياسين أنه سيتم بدء تشغيل منصة "برومات" يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021، وذلك من خلال الرابط التالي promat.edaegypt.gov.eg ، على أن يتم تطبيق المرحلة الأولى فقط على عدد محدود من الشركات، ويتم تعميم العمل بالمنظومة الإلكترونية لجميع الشركات تباعاً.


وقال إنه تم عقد عدد من ورش عمل سابقة لشركات الأدوية للتدريب على طريقة استخدام المنصة المميكنة "برومات"، كما أطلقت الهيئة على موقعها الإلكتروني خدمة "إعلان غير ملائم" لجميع المواطنين للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي. 


وشدد على أن الهيئة تقوم بمراجعة وتقييم المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية الخاصة بالمستحضرات الصيدلية والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمبيدات الحيوية قبل نشرها للتأكد من سلامتها، ولضمان توافقها مع الممارسات الدولية، وبالتالي تشجيع تحسين الرعاية الصيدلية من خلال الاستخدام الرشيد لهذه المنتجات.

 

 وأضاف أن الهيئة تقوم بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية، وأيضا عقد دورات تدريبية وورش عمل حول إرشادات الإدارة وطرق العمل. 


وأكد أن منصة "برومات" تعد خطوة هامة فيما يخص سياسات التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان، بما يُسهم في تطوير ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بها من خلال الاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال عدة إجراءات متمثلة في " تسهيل خطوات التقديم الإلكتروني الخاص بملفات مواد التسويق والإعلان، وتسهيل خطوات متابعة واستكمال الطلبات الخاصة بملفات مواد التسويق والإعلان وربطها بقواعد العمل المعلنة بما يضمن سهولة استيفاء الشركات للطلبات، وحفظ وتسجيل الملفات المقدمة إلكترونياً على مدار الساعة لسهولة استرجاعها، وتقييم ممارسات التسويق والإعلان، وتسهيل التواصل بين الشركات والإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان".


يأتي ذلك في إطار إستراتيجية الهيئة الرامية إلى التحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة، وكذلك تفعيلاً لدورها في ضمان سلامة ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للحد من ممارسات التضليل والمبالغة في الدعاية لهذه المستحضرات، من خلال التأكد من صحة الادعاءات الطبية بالمواد الإعلانية قبل خروجها للمواطنين.

تكنولوجيا المعلومات المنظومة الإلكترونية هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية الأجهزة الطبيه البنية المعلوماتية

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