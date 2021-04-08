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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حملة استدعاء لسيارات فورد بالسعودية

استدعاء أكثر من 1500 سيارة‏ فورد ولينكون في السعودية

استدعاء اكثر من 1500
استدعاء اكثر من 1500 سيارة‏ فورد ولينكون في السعودية

قامت  وزارة التجارة السعودية بشن حملة استدعائات جديدة لعدد ‏‎1,783‎ سيارة‏ منهم سيارات فورد ‎ موستينج FORD MUSTANG و فورد اكسبلورر  FORD  EXPLORER و فورد ايدج  FORD  EDGE و فورد F-150  و  فورد اكسبنديشن EXPEDITION ‎‏ FORD  وسيارات  لينكون‎ ‎‎ MKX ‎موديلات 2020 . 

و نوهت الوزارة علي  ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال هذا الموقع بالضغط هنا.

 ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‎‏.‏

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة التوكيلات لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا دون تحمل المالك اي رسوم او مصاريف .‏

هذة الحملات ليست الأولي من نوعها وهي  أعطال تحدث في كثير من الماركات اخرها هيونداي و شركة جينيسيس التابعة لها، و التي أعلنت عن ثلاثة استدعاءات جديدة تتضمن ما يقرب من 100 ألف سيارة ، من خلال الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) فى الولايات المتحدة الامريكية .

وقالت الادارة ، إن الاستدعاء الأول والثاني جاء بسبب مشكلة في نفس المكون داخل طرازات مختلفة، حيث أوضحت NHTSA أن الوحدات الخاصة بنظام منع انغلاق الفرامل ABSقد تتعطل داخليًا، وهذا العطل قد يتسبب في قصور التيار الكهربائي، وبمرور الوقت قد يؤدي إلى اشتعال حريق في حجرة المحرك سواء كانت السيارة تتحرك أو متوقفة .

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