استدعاء أكثر من 1500 سيارة‏ فورد ولينكون في السعودية

حملة استدعاء لسيارات فورد بالسعودية

قامت وزارة التجارة السعودية بشن حملة استدعائات جديدة لعدد ‏‎1,783‎ سيارة‏ منهم سيارات فورد ‎ موستينج FORD MUSTANG و فورد اكسبلورر FORD EXPLORER و فورد ايدج FORD EDGE و فورد F-150 و فورد اكسبنديشن EXPEDITION ‎‏ FORD وسيارات لينكون‎ ‎‎ MKX ‎موديلات 2020 .

و نوهت الوزارة علي ضرورة التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال هذا الموقع بالضغط هنا.

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‎‏.‏

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات إلى ضرورة التواصل مع شركة التوكيلات لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا دون تحمل المالك اي رسوم او مصاريف .‏

هذة الحملات ليست الأولي من نوعها وهي أعطال تحدث في كثير من الماركات اخرها هيونداي و شركة جينيسيس التابعة لها، و التي أعلنت عن ثلاثة استدعاءات جديدة تتضمن ما يقرب من 100 ألف سيارة ، من خلال الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة (NHTSA) فى الولايات المتحدة الامريكية .

وقالت الادارة ، إن الاستدعاء الأول والثاني جاء بسبب مشكلة في نفس المكون داخل طرازات مختلفة، حيث أوضحت NHTSA أن الوحدات الخاصة بنظام منع انغلاق الفرامل ABSقد تتعطل داخليًا، وهذا العطل قد يتسبب في قصور التيار الكهربائي، وبمرور الوقت قد يؤدي إلى اشتعال حريق في حجرة المحرك سواء كانت السيارة تتحرك أو متوقفة .