استدعاء بعض موديلات تيسلا بسبب عيوب الشاشات

طالبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية بالولايات المتحدة شركة تسلا الشهيرة بصناعة السيارات الكهربائية باستدعاء بعد موديلاتها الموجودة بالأسواق بسبب مشكلات فنية.
وتقدمت الإدارة بطلب رسمي، والسبب هو وجود مشكلة تتعلق بفشل عمل شاشات اللمس في السيارات ، من طرازات (ModelS) و(Model X).
وعلى الرغم أن تسلا قامت بتنفيذ بعض التحديثات البرمجية لتخفيف هذه المشكلة إلا ان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة النقل الامريكية ، اكدت انها غير كافية من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة ، والسبب هو فشل وحدات التحكم في الوسائط .
وعلى الجانب الأخر نجح ايلون ماسك مدير شركة تيسلا في الحصول علي لقب أغنى رجل في العالم وذلك أصبح ثروته 191 مليار دولار وجاء متفوقا علي جيف بيزوس مؤسس أمازون وحدث ذلك بعد الزيادة الأخيرة في سعر أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 6%.
كما ارتفعت ثروة ايلون ماسك بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن تيسلا ع استقبلت بداية 2021 بارتفاع بقيمة أكثر من 90 دولار للسهم الواحد أي حوالي 13% منذ بداية 2021 .
وتقدمت الإدارة بطلب رسمي، والسبب هو وجود مشكلة تتعلق بفشل عمل شاشات اللمس في السيارات ، من طرازات (ModelS) و(Model X).
وعلى الرغم أن تسلا قامت بتنفيذ بعض التحديثات البرمجية لتخفيف هذه المشكلة إلا ان الإدارة الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة النقل الامريكية ، اكدت انها غير كافية من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة ، والسبب هو فشل وحدات التحكم في الوسائط .
وعلى الجانب الأخر نجح ايلون ماسك مدير شركة تيسلا في الحصول علي لقب أغنى رجل في العالم وذلك أصبح ثروته 191 مليار دولار وجاء متفوقا علي جيف بيزوس مؤسس أمازون وحدث ذلك بعد الزيادة الأخيرة في سعر أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية بنسبة 6%.
كما ارتفعت ثروة ايلون ماسك بقيمة 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى أن تيسلا ع استقبلت بداية 2021 بارتفاع بقيمة أكثر من 90 دولار للسهم الواحد أي حوالي 13% منذ بداية 2021 .