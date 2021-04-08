عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم في قضية ولاية داعش القاهرة

محاكمة - صورة تعبيرية
محاكمة - صورة تعبيرية

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد للمتهم أحمد جلال البكري في القضية رقم 20041 جنايات حلوان والمعروفة إعلامياً بـ«ولاية داعش القاهرة».

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.

المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

أمام دائرة الإرهاب.. شاهد محمود عزت أثناء محاكمته فى أحداث مكتب الإرشاد

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين بينهم 3 هاربين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة تهم عدة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

ولاية داعش القاهرة محاكم طرة المستشار معتز خفاجي السجن المؤبد إرهابيو داعش

ترشيحاتنا

أكبر مدينة بمصر..اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر ..شاهد

زاهي حواس يعلن عن اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة

وزير القوى العاملة ومحافظ الفيوم يلتقيان العائدين من الخارج لمناقشة تمويل مشروعاتهم.. شاهد

حكم من يكسب مالا حراما ؟.. الافتاء تجيب

انطلاق أعمال القمة العاشرة لمنظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادى بمشاركة مصر

وزير الاقتصاد التونسي: آفاق الاستثمارات والتبادلات التجارية مع مصر واعدة وقابلة للتطور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تنفي إلغاء الدراسة بجميع المدارس في شهر رمضان

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

السودان يعلن خطوته القادمة بشأن سد النهضة

الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والسعودية

أهالى  دكرنس يشيعون جثمان الطفلة "ريماس " ويطالبون بالقصاص من قاتلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

هنا فايد تكتب: متى تنتهى صلاحيتك؟

دينا يحيي تكتب: أم الدنيا تتألق وتبهر العالم

معتز الخصوصى يكتب: موكب المومياوات الملكية..انا مصرى وافتخر

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

المزيد