المؤبد لمتهم في قضية ولاية داعش القاهرة

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المؤبد للمتهم أحمد جلال البكري في القضية رقم 20041 جنايات حلوان والمعروفة إعلامياً بـ«ولاية داعش القاهرة».

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في نوفمبر 2016، بالسجن المؤبد لـ8 متهمين بينهم 3 هاربين.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة تهم عدة منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "تنظيم داعش"، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.