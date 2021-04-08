ابرز سيارات صينية ارتفعت مبيعاتها في مصر .. صور

السيارات الصينية التي ارتفعت مبيعاتها

اشارت البيانات الصادرة في تقارير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال السنوات الأخيرة مع ظهور مزيد من الشركات الصينية التي تعمل في مصر وحصول توكيلات كبيرة على علامات صينية كانت لا تحقق أداء قوي في السابق مما زاد من مبيعاتها في مصر .

وجاء تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك ليؤكد على ارتفاع مبيعات السيارات الصينية في شهري يناير وفبراير 2021 بنسبة تصل الي أكثر من 61% وتم بيع قرابة 7251 سيارة صينية في مصر خلال أول شهرين من العام مقارنة بنفس المبيعات في شهري يناير وفبراير 2020 التي وصلت الي 4486 سيارة.

وجاء ترتيب مبيعات الشركات الصينية كالتالي :

1- شركة ام جي MG بمبيعات وصلت حتي 4285 سيارة .

2- شركة شيري chery بمبيعات وصلت حتي 1849 سيارة .

3- شركة بي واي دي BYD بمبيعات وصلت حتي 1110 سيارة .

وجاء ترتيب أكثر السيارات الصينية مبيعاً في مصر كالتالي بعد نجاح MG 5 بالتفوق على مبيعات BYD F3 :

1- MG 5 بعدد 1605 سيارة

2- BYD F3 بعدد 1110 سيارة

3- MG ZS بعدد 998 سيارة

4- شيري أريزو 5 بعدد 767 سيارة

5- MG HS بعدد 723 سيارة

6- MG 6 بعدد 695 سيارة

7- شيري تيجو 7 بعدد 639 سيارة

8- شيري تيجو بعدد 402 سيارة

9- MG RX5 بعدد 263 سيارة

10- شيري تيجو 8 بعدد 40 سيارة.