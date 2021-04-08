الهيئة العامة لتعليم الكبار : مصر خالية من الأمية خلال 5 أعوام

مصر خالية من الامية

أكد الدكتور عاشورعمري رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار انه خلال عامين ستكون محافظة مطروح خالية من الامية منوها ان القيادة السياسية تهتم بتلك المبادرات للقضاء علي الامية.

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وأضاف رئيس الهيئة العامة ان القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمشروع محو الأمية مشيرا الي أنه تم وضع خطة لمحو أمية 6 محافظات حدودية منها مطروح خلال عامين وخطة للقضاء على الامية لتكون جميع المحافظات خالية من الأمية خلال 5 أعوام، مشيدا بجهود فرع محو الامية بمطروح والتكاتف التنفيذى والشعبى والدينى ودعم محافظ مطروح مبادرة مطروح بلا أمية.

حيث وقعت الهيئة العامة لتعليم الكبار ثلاثة بروتوكولات تعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، في مجال محو الأمية، وذلك بحضور اللواءخالد شعيب،محافظ مطروح والدكتورعاشورعمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وعلي هامش التوقيع تم تنظيم مؤتمر ضخم لإطلاق مبادرةمطروح بلا أمية، للقضاء علي الامية في جميع القري والنجوع حيث

جاء ذلك بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ ورئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات والمرأة والشباب وممثلي الاوقاف والأزهر والكنيسة.

واستعرض عادل مسلم رئيس فرع محو الامية بمطروح جهود الفرع فى محو الأمية بالتعاون مع عدة جهات بالمحافظة مع عرض فيلم تسجيلى

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على ضرورة تكاتف ومشاركة جميع الجهات إلتزامًا بالمسئولية والواجبة ودورهم لتعليم من لم يسعفهم وتواتيهم الفرصة للتعلم بمطروح والوصول الى جميع المناطق تفعيلًا لمبادرة "مطروح بلا أمية " بما تخلقه من وعى وسلوك سليم يستوعب متطلبات التنمية وتوفر كوادر قادرة على بناء المجتمع وصنع التقدم والتطوير من أجل غدٍ أفضل لمصر.

وقدم محافظ مطروح الشكر لجهود فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح على الجهود المبذولة لمحو الأمية خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم تجاوز نسبة الأمية 36 % من إجمالى عدد سكان محافظة مطروح عام 2018 إلى نسبة31% هذا العام.

وأشار إلي أهمية المشاركة الفاعلة في محو أمية أهلنا بالتجمعات الصحراوية مع دراسة مقترح درجات أو مكافآت لهم مع فتح مزيد من الفصول بمراكز المدن والقرى والتجمعات لتكون هناك قرى بل ومراكز بلا أمية وحث جميع المتعلمين على المشاركة وتوفير الحافز لهم مع بذل مزيد من التوعية والتحفيز لهم مؤكد على أن محافظة مطروح لا تألوا جهدًا في تقديم مزيد من الدعم الدعم الواجب نحو القضاء على الأمية وان تصبح مطروح بلا أمية.

