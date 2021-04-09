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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أين القائمة؟.. جوجل تخفى أهم قوائم متجر بلاي.. و3 خطوات للعثور عليها

قائمة متجر جوجل بلاي
قائمة متجر جوجل بلاي

قامت شركة جوجل Google، بتحديث واجهة المستخدم لتطبيقات أندرويد، بما في ذلك متجر التطبيقات الألكتروني "جوجل بلاي"، ومع وضع التغييرات الجديدة التي تم إجراؤها في أوائل عام 2021، اخفت الشركة الأمريكية العديد من عناصر القائمة التي قد يرغب المستخدم في الوصول إليها في مكان أقل وضوحا، سنوضح إليك خلال السطور التالية أين تعثر عليها إلى جانب إلقاء نظره على التصميم الجديد للمتجر.

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، بدأت شركة "جوجل" في طرح إعادة تصميم بسيط لمتجرها "بلاي" على هواتف أندرويد في شهر أبريل المنصرم، وعلى غرار تطبيقات عملاقة البحث تم نقل القائمة الرئيسية الخاصة بـ "الإعدادات" والمكونة من ثلاثة خطوط أفقية والذي تم العثور عليه مسبقًا في الزاوية العلوية اليسرى إلى رمز الملف الشخصي للمستخدم الموجود في شريط البحث.

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وفي حين أن هذ التغيير البسيط يعد مجرد إزالة رمز واحد، إلا أنه يحدث فرقًا كبيرًا في كيفية التنقل في تطبيق متجر "جوجل"، والذي يساعد على الوصول إلى قائمة تحديثات التطبيق، ومشاهدة المكتبة الخاصة بتطبيقاتك، والوصول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالمتجر.

كيفية العثور على القائمة في جوجل بلاي

يمكنك العثور على زر القائمة في تصميم واجهة المستخدم الخاصة بمتجر جوجل بلاي من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: عند طرح واجهة المستخدم الجديدة على جهازك الأندرويد، ستلاحظ أن زر قائمة الإعدادات القديم على شكل ثلاثة خطوط أفقية، أصبح باهتا وغير مرئي، وعند النقر عيه ستظهر لك رسالة تطلب منك النقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بحسابك وستختفي القائمة القديمة المنسدلة بعد ذلك.

 رسالة خيار القائمة بمتجر جوجل بلاي

 

الخطوة الثانية: من أجل الوصول إلى تلك القائمة في تطبيق متجر جوجل بلاي، سيتعين عليك النقر على رمز ملفك الشخصي على الجانب الأيمن من شريط البحث.

خيار القائمة بمتجر جوجل بلاي

الخطوة الثالثة: سيؤدي هذا إلى توسيع القائمة مع جميع الخيارات التي اعتدت رؤيتها على تطبيق جوجل بلاي، والتي تتضمن تبويبات مثل "تطبيقاتي ، و الألعاب و المكتبة و المدفوعات، و الاشتراكات والإعدادات ومعلومات نقاط Play والمزيد.

خيار القائمة بمتجر جوجل بلاي
جوجل تطبيقات أندرويد جوجل بلاي Google متجر

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