عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأهيل الشباب نحو الابتكار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان،   مجموعة  البرامج التدريبية لشهر أبريل 2021، التى تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.


ومن هذه الدورات التدريبية يطلق المركز دورة حول تٱهيل الشباب نحو الريادة والابتكار و تقام يومى الاحد و الإثنين ١١، ١٢ ابريل  بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا  .


وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الإلكترونية بجامعة حلوان تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

اقرأ أيضا : وزير التعليم العالى يعلن جائزة اليونسكو لتعليم الفتيات لعام 2021


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث


وقد نظمت ادارة رعاية شباب الجامعة مؤخرا مسابقة الطالبة والطالبة المثاليين وسط إجراءات احترازية من كورونا بتنظيم لجنة الاسر برعاية الشباب ، وشهدت   منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.

 

و تضمنت المسابقة تتضمن المنافسة بين الطلاب فى مجالات المعلومات العامة واللغات والأنشطة الطلابية و الشخصية والمظهر والدورات التدريبية، وذلك لاثراء فكر وثقافة الطلاب.

 

و أعلنت النتائج وسط احتفال الطلاب، وتم تحكيم المسابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب والأستاذة الهام محمد مدير إدارة الأسر الطلابية، وتم توزيع الجوائز على الطلاب الفائزين.
 

اخبار التعليم جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس ورشه تدريبيه مركز تنمية قدرات

ترشيحاتنا

إيران تفرج عن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزتها في يناير الماضي

ضرب مبرح.. أب يصارع الموت بعد محاولته حماية نجله من التنمر

أين القائمة؟.. جوجل تخفى أهم قوائم متجر بلاي.. و3 خطوات للعثور عليها

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

وزيرة الطاقة الأمريكية: علينا تحديث ترسانتنا النووية

بدء غلق جزئى لمطلع كوبرى الدقى المعدنى ٣ أيام لأعمال صيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

دعاء آخر جمعة من شعبان للشفاء العاجل للمريض

سبب وفاة طفلين بعد تناول مكرونة سريعة التحضير.. أستاذ كبد يجيب

الفرق بين المني والمذي والودي وكيفية الغسل منهم.. الإفتاء تجيب

كلب وفرخة.. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على تويتر

الحكومة تحسم الجدل حول إلغاء الدراسة في جميع المدارس خلال رمضان .. فيديو

مصير الأبيض.. مدرب الترجي يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

محمود البسيوني يكتب : رسائل بخط اليد

أمانى سمير تكتب: الحياة على الجانب الآخر من العالم

د. مصطفى النحراوى يكتب: السلامة العامة هى الأمن والأمان الإلكترونى

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

المزيد