صحة أسوان : 931 ألف سجلوا علي منظومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن نسبة التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل، وصلت إلى 64 % حتى الآن من إجمالى عدد السكان في أسوان بواقع 931 ألفا و186 مواطنا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هناك زيادة فى معدلات التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل، ومن المقرر زيادة أعداد المسجلين قبل نهاية يونيو المقبل من خلال الوصول للمواطنين والأسر داخل المناطق النائية والقرى البعيدة ، بالإضافة إلى الأشخاص ذوى الإعاقة.

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يأتى ذلك فيما يواصل فريق التوعية والإعلام التابع لمديرية الشئون الصحية بأسوان حملات التوعية الميدانية، بالإضافة لعقد لقاءات وحملات توعية بالمواطنين داخل محافظة أسوان، لتعريفهم بمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، بالإضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

هذا وبعد استغاثات أهالي قرية العطواني التابعة لمركز ومدينة إدفو للواء أشرف عطية محافظ أسوان بحدوث إنهيار جزئى وكلى لعدد من المنازل نتيجة لغرقهم بالمياه عقب تعطل محطة الصرف الصحى بالقرية.

أمر المحافظ بتشكيل خلية أزمة برئاسة العميد محمد البناء رئيس مركز ومدينة إدفو والذى أكد بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم توجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية حيث تم دفع بـ 8 سيارات لشفط المياه مع قيام شركة مياه الشرب والصرف بتركيب موتور جديد للمحطة لتشغيلها مرة أخرى مع ضمان عدم تعطلها مستقبلياً.

وأشار المحافظ إلى قيام لجنة ميدانية مشتركة من الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعى بحصر الأضرار الواقعة على المواطنين حيث ستقوم إدارة الشئون الاجتماعية بالرديسية بصرف المساعدات المالية للأسر المتضررة مع إدراج المنازل المضارة ضمن خطة حياة كريمة .

وكان عدم الإنتظار لصدور توجيهات المحافظ للتدخل السريع من المسئولين لإنهاء الأزمات الطارئة على أرض الواقع وليس بالمتابعة المكتبية ، بجانب الإهتمام بالقضايا الجماهيرية وإيجاد الحلول اللازمة للتعامل معها.

كان ذلك أبرز ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الإعلان عن تفاصيل الجهود المبذولة لتفعيل أنشطة وحدة السكان والتي تم تشكيلها مؤخراً بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة وتسريع الاستجابة المحلية لها .