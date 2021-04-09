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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحبة الـ 106 نسخ فقط .. نظرة شاملة عن قدرات مكلارين SPEEDTIAL

مكلارين SPEEDTIAL
مكلارين SPEEDTIAL

تأسست شركة مكلارين الإنجليزية في عام 1989، حيث أطلقت العديد من الإصدارات الرياضية و التي تأخذ الجانب الانسيابي، إلى جانب حزمة الإمكانيات الفنية، والتي تبدو خارقة نظرًا لسرعتها الفائقة والتي ظهرت في العديد من الإصدارات القوية.

و تعتبر مكلارين SPEEDTIAL 2020 واحدة من أقوى إصدارات الصانع الإنجليزي مكلارين، و التي انتج منها 106 نسخة فقط على مستوى العالم، حيث تمتعت بأنظمة فنية هجينة تمنحها الأفضلية في أمور التسارع و الانطلاق.

اعتمد التصميم الخارجي للسيارة على الانسيابية المطلقة، فظهرت بمقدمة حادة، و مصابيح نحيفة، مع فتحات تهوية على جانبي السيارة و على جانبي غطاء المحرك، كما أن سقف السيارة اشبه بالمركبات الفضائية، إلى جانب الياف الكربون و التي اضافت اطلالة رائعة لهذا الطراز.

 

أما عن الناحية الخلفية للسيارة فقد طبقت الاسم المعلن بعناية و هو الذيل السريع، نسبة إلى امتداد الجزء الخلفي مع تعريجات بالهيكل الخارجي، كما دعمت بمصابيح نحيفة للغاية، و تمويجات متعددة المقاطع.

بينما تستمد السيارة قوتها من من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 746 حصان، مع 800 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و يوفر النظام الهجين قوة قدرها 310 حصان من بطارية ليثيوم تبلغ سعتها 1.647 كيلو/وات في الساعة.

و تبلغ القوة الاجمالية لقوة المحركات 1.035 حصان، و عزم دوران 1.150 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان فقط، و بسرعة قصوى تقدر بـ 403 كم/ساعة.

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