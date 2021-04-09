صاحبة الـ 106 نسخ فقط .. نظرة شاملة عن قدرات مكلارين SPEEDTIAL

تأسست شركة مكلارين الإنجليزية في عام 1989، حيث أطلقت العديد من الإصدارات الرياضية و التي تأخذ الجانب الانسيابي، إلى جانب حزمة الإمكانيات الفنية، والتي تبدو خارقة نظرًا لسرعتها الفائقة والتي ظهرت في العديد من الإصدارات القوية.

و تعتبر مكلارين SPEEDTIAL 2020 واحدة من أقوى إصدارات الصانع الإنجليزي مكلارين، و التي انتج منها 106 نسخة فقط على مستوى العالم، حيث تمتعت بأنظمة فنية هجينة تمنحها الأفضلية في أمور التسارع و الانطلاق.

اعتمد التصميم الخارجي للسيارة على الانسيابية المطلقة، فظهرت بمقدمة حادة، و مصابيح نحيفة، مع فتحات تهوية على جانبي السيارة و على جانبي غطاء المحرك، كما أن سقف السيارة اشبه بالمركبات الفضائية، إلى جانب الياف الكربون و التي اضافت اطلالة رائعة لهذا الطراز.

أما عن الناحية الخلفية للسيارة فقد طبقت الاسم المعلن بعناية و هو الذيل السريع، نسبة إلى امتداد الجزء الخلفي مع تعريجات بالهيكل الخارجي، كما دعمت بمصابيح نحيفة للغاية، و تمويجات متعددة المقاطع.

بينما تستمد السيارة قوتها من من محرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج، تستطيع أن تنتج قوة قدرها 746 حصان، مع 800 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و يوفر النظام الهجين قوة قدرها 310 حصان من بطارية ليثيوم تبلغ سعتها 1.647 كيلو/وات في الساعة.

و تبلغ القوة الاجمالية لقوة المحركات 1.035 حصان، و عزم دوران 1.150 نيوتن/ متر، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يجعلها تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 3 ثوان فقط، و بسرعة قصوى تقدر بـ 403 كم/ساعة.